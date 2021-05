DualSense di PS5: Sony sarà portata in causa per il drifting dei controller next-gen – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Degli utenti hanno deciso di fare causa a Sony per il drifting dei controller di PS5 DualSense, perché il colosso giapponese è “consapevole del difetto”, per l’accusa.. Questa settimana sarà ricordata come quella delle cause legali. Gli avvocati d’oltreoceano hanno evidentemente trovato nell’industria dei videogiochi la nuova gallina d’oro da sfruttare per fare soldi a palate. Dopo la causa tra Epic Games e Apple e quelli intentata a Sony per il monopolio sul PlayStation Store, adesso è nuovamente il turno del colosso giapponese di essere sotto accusa. Secondo alcuni giocatori, infatti, Sony è consapevole dei difetti dei controller DualSense di … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Degli utenti hanno deciso di fareper ildeidi PS5, perché il colosso giapponese è “consapevole del difetto”, per l’accusa.. Questa settimanaricordata come quella delle cause legali. Gli avvocati d’oltreoceano hanno evidentemente trovato nell’industria dei videogiochi la nuova gallina d’oro da sfruttare per fare soldi a palate. Dopo latra Epic Games e Apple e quelli intentata aper il monopolio sul PlayStation Store, adesso è nuovamente il turno del colosso giapponese di essere sotto accusa. Secondo alcuni giocatori, infatti,è consapevole dei difetti deidi … Notizie giochiRead More L'articolo ...

