Draghi bacchetta l’Europa: mercato lavoro ingiusto, colpiti giovani e donne (Di sabato 8 maggio 2021) Un mercato del lavoro "ingiusto", a "doppio binario", penalizza in particolare giovani e donne e frena la crescita. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Social Summit di Porto, chiedendo ai leader Ue di non abbandonare "troppo presto" le politiche di bilancio espansive e di rendere strutturale il programma europeo Sure per la protezione del lavoro. Il premier è intervenuto nel panel dedicato a "Employment and Jobs". Draghi è partito dalla constatazione che "da tempo l'Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio". Se "il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro", la realtà è però che "già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del lavoro erano ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 maggio 2021) Undel", a "doppio binario", penalizza in particolaree frena la crescita. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionel suo intervento al Social Summit di Porto, chiedendo ai leader Ue di non abbandonare "troppo presto" le politiche di bilancio espansive e di rendere strutturale il programma europeo Sure per la protezione del. Il premier è intervenuto nel panel dedicato a "Employment and Jobs".è partito dalla constatazione che "da tempo l'Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio". Se "il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro", la realtà è però che "già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati delerano ...

