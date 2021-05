Dl Sostegni bis: Spada (Assolombarda), 'continuare a sostenere liquidità aziende' (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Le misure prese fino ad ora per sostenere la liquidità delle aziende non vanno toccate, semmai potenziate. E' l'auspicio del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, che guarda al Dl Sostegni bis. "Le imprese - dice in un'intervista all'Adnkronos -vanno ancora aiutate dal punto di vista della patrimonializzazione e della diversificazione delle loro fonti finanziarie. Misure come il prolungamento della moratoria o la restituzione dei prestiti garantiti da sei a quindici anni aiutano". Altrimenti, per i prossimi anni "le aziende di ogni settore si troveranno costrette a impegnare il proprio cash flow non per gli investimenti ma per far fronte agli oneri e alla restituzione del debito". Il fatto, argomenta, è che "siamo passati da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Le misure prese fino ad ora perladellenon vanno toccate, semmai potenziate. E' l'auspicio del presidente di, Alessandro, che guarda al Dlbis. "Le imprese - dice in un'intervista all'Adnkronos -vanno ancora aiutate dal punto di vista della patrimonializzazione e della diversificazione delle loro fonti finanziarie. Misure come il prolungamento della moratoria o la restituzione dei prestiti garantiti da sei a quindici anni aiutano". Altrimenti, per i prossimi anni "ledi ogni settore si troveranno costrette a impegnare il proprio cash flow non per gli investimenti ma per far fronte agli oneri e alla restituzione del debito". Il fatto, argomenta, è che "siamo passati da una ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis slitta: la Lega vuole ristori in base ai costi fissi. I nodi della cessione dei bonus 4.0 e de… - fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Taxbnb : PIU' TURISMO NEL DECRETO SOSTEGNI BIS Il segretario del Pd Enrico Letta ha proposto di inserire nel decreto un “Pac… - moneypuntoit : ?? Cartelle esattoriali e partite IVA in difficoltà: rate fino a 10 anni allo studio nel Sostegni bis ?? -