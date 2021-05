Curling, Mondiali femminile 2021: azzurre sconfitte anche dalla Cina. L’Italia resta penultima (Di venerdì 7 maggio 2021) Stanno per volgersi al termine per L’Italia i Mondiali femminili di Curling a Calgary. Una rassegna iridata che ha dato poche soddisfazioni alla squadra azzurra, che ha subito nella notte la dodicesima sconfitta del suo Mondiale. Questa volta L’Italia è stata battuta dalla Cina per 6-4, restando sempre al penultimo posto della classifica. Grande equilibrio nei primi end, con L’Italia aveva conquistato un punto nel secondo e con la Cina subito pronta a pareggiare nel terzo. azzurre nuovamente avanti per 2-1, ma è il sesto end a fare la differenza, con le asiatiche che hanno ottenuto ben quattro punti. E’ un vantaggio troppo importante per la Cina che riesce a gestire la rimonta ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Stanno per volgersi al termine perfemminili dia Calgary. Una rassegna iridata che ha dato poche soddisfazioni alla squadra azzurra, che ha subito nella notte la dodicesima sconfitta del suo Mondiale. Questa voltaè stata battutaper 6-4,ndo sempre al penultimo posto della classifica. Grande equilibrio nei primi end, conaveva conquistato un punto nel secondo e con lasubito pronta a pareggiare nel terzo.nuovamente avanti per 2-1, ma è il sesto end a fare la differenza, con le asiatiche che hanno ottenuto ben quattro punti. E’ un vantaggio troppo importante per lache riesce a gestire la rimonta ...

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali CM, Svizzera già qualificata Grazie alla nona vittoria su dieci partite, la Svizzera si gi qualificata per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di curling, quando mancano ancora tre sfide da affrontare. Il team di Aarau ha battuto la Russia nello scontro al vertice per 8 - 6. La squadra capitanata da Silvana Tirinzoni, che guida ora ...

Curling, l'Italia cade ancora: 2 - 8 contro il Giappone Nona sconfitta per l'Italia ai Mondiali di curling femminile in programma a Calgary (Canada). Le azzurre subiscono una sconfitta per 8 - 2 contro il Giappone che ha vinto tre sfide, una in più delle portacolori italiane. Il primo ...

Curling, Mondiali femminile 2021: Italia sconfitta anche dal Giappone. Azzurre al penultimo posto in classifica OA Sport Curling, Mondiali femminile 2021: Italia sconfitta anche dal Giappone. Azzurre al penultimo posto in classifica Ancora una sconfitta per l'Italia ai Mondiali femminili di curling 2021 in corso di svolgimento a Calgary. Le azzurre hanno perso contro il Giappone in maniera netta col punteggio di 8-2. Una sconfitt ...

Curling, la Svizzera al femminile è alla fase finale Ai Mondiali di Calgary Silvana Tirinzoni e le sue compagne d'avventura battono la Russia e volano alla fase decisiva. Ora puntano alla semifinale diretta ...

