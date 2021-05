Covid: la via di Draghi sui brevetti, 'deroga a tempo e stop blocco export vaccini' (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - SkyTG24 : Vaccini #Covid, da lunedì al via le prenotazioni per gli over 50: ecco il piano - RegLiguria : ? VACCINAZIONE ANTI-COVID: DA STASERA VIA ALLE PRENOTAZIONI PER I 'VULNERABILI' CON MENO DI 60 ANNI ? Le persone u… - serenel14278447 : Guarisce dal Covid dopo più di un mese in ospedale: per ringraziare medici e infermieri regala una maxi fornitura d… - ZanellaRina : Covid, Arezzo, muore a 69 anni due giorni dopo la prima dose di vaccino Pfizer -