Covid, in Italia curva in decrescita. Da lunedì nessuna regione in area rossa (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Calano i casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono registrati 10.554 positivi, contro gli 11.807 di ieri, a fronte di 328.612 tamponi (4mila più di ieri). Il tasso di positività scende dal 3,6% al 3,2%. Diminuiscono anche i decessi, 207 (ieri 258), per un totale di 122.470 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Scende il numero delle persone attualmente positive che risultano essere in tutto 397.564, 5.238 in meno rispetto a ieri: i malati ancora attivi sono ora 397.564. Di questi, sono in isolamento domiciliare 378.980 pazienti. Migliora la situazione anche sul fronte delle terapie intensive con 55 ricoveri in meno di ieri e 109 nuovi ingressi in rianimazione che portano a 2.253 il totale dei malati più gravi. Nei reparti Covid ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Calano i casi diin. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono registrati 10.554 positivi, contro gli 11.807 di ieri, a fronte di 328.612 tamponi (4mila più di ieri). Il tasso di positività scende dal 3,6% al 3,2%. Diminuiscono anche i decessi, 207 (ieri 258), per un totale di 122.470 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Scende il numero delle persone attualmente positive che risultano essere in tutto 397.564, 5.238 in meno rispetto a ieri: i malati ancora attivi sono ora 397.564. Di questi, sono in isolamento domiciliare 378.980 pazienti. Migliora la situazione anche sul fronte delle terapie intensive con 55 ricoveri in meno di ieri e 109 nuovi ingressi in rianimazione che portano a 2.253 il totale dei malati più gravi. Nei reparti...

Advertising

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - RobertoBurioni : La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avve… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - frank9you : RT @nieddupierpaolo: #tg3Sardegna restiamo in arancione pur con i dati covid migliori d'Italia ?? spero che il razzo cinese vi finisca nel c… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Per #Draghi l’Italia non è come dovrebbe essere. Il Covid ha acuito le divisioni. “Solo una società inclusiva è resilie… -