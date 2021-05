Covid e vacanze, agenti di viaggio sanniti insieme: “Pronti per ripartire in sicurezza” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – La stagione estiva è ormai alle porte e il turismo fa i primi passi per ripartire dopo oltre un anno di sacrifici e rinunce. Il settore travel, tra i più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia, è pronto per le prenotazioni in vista dell’estate. Così 16 agenti di viaggio di Benevento e provincia hanno deciso di unire le forze creando un video per dare risalto alla loro categoria e invogliare i cittadini a ricominciare a viaggiare, sempre nella massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli. “Siamo una categoria unita e questa è la nostra forza. Devo ammettere che tra noi colleghi non c’è stato mai odio o una grande rivalità, e questa è una cosa bella – ha spiegato ad Anteprima24.it Stefania De Stasio, agente di viaggio -. Tutto è nato durante il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – La stagione estiva è ormai alle porte e il turismo fa i primi passi perdopo oltre un anno di sacrifici e rinunce. Il settore travel, tra i più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia, è pronto per le prenotazioni in vista dell’estate. Così 16didi Benevento e provincia hanno deciso di unire le forze creando un video per dare risalto alla loro categoria e invogliare i cittadini a ricominciare a viaggiare, sempre nella massimae nel rispetto dei protocolli. “Siamo una categoria unita e questa è la nostra forza. Devo ammettere che tra noi colleghi non c’è stato mai odio o una grande rivalità, e questa è una cosa bella – ha spiegato ad Anteprima24.it Stefania De Stasio, agente di-. Tutto è nato durante il ...

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - ApolideL : Vacanze 2022 assicurate. Covid: le varianti sono sempre più simili tra loro. Il virus perde colpi. - anteprima24 : ** Covid e vacanze, agenti di viaggio sanniti insieme: 'Pronti per ripartire in sicurezza' **… - DellePollo : #covid #vaccini #coprifuoco #vacanze #giovani #italia #Rete4 #dirittoerovescio Effetti collaterali della famiglia… - idealista_it : Procida è la prima isola italiana covid free -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vacanze Bonus vacanze, attenzione: ecco come trovare strutture che lo accettano Il bonus vacanze è stato prorogato e per questo motivo sono in molti a chiedersi come fare per riuscire a ...anno ha visto cambiare molte nostre abitudini per via dell'impatto negativo del Covid sulle ...

Draghi parla di 'vaccini bene comune' ma sulla proposta di Biden nicchia Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini /2. ... Tutte le regole per le vacanze

Estate 2021 e Covid, come saranno le vacanze per gli italiani Sky Tg24 Covid: studio UniPd, con allentamento restrizioni comportamenti peggiorano Padova, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Quanto sono state efficaci in Italia le chiusure nel contenimento del virus? Un team di ricercatori dell’Università di Padova, utilizzando nuove e sofisticate tecni ...

Covid e vacanze, agenti di viaggio sanniti insieme: “Pronti per ripartire in sicurezza” Benevento – La stagione estiva è ormai alle porte e il turismo fa i primi passi per ripartire dopo oltre un anno di sacrifici e rinunce. Il settore travel, tra i più colpiti dalla crisi economica caus ...

Il bonusè stato prorogato e per questo motivo sono in molti a chiedersi come fare per riuscire a ...anno ha visto cambiare molte nostre abitudini per via dell'impatto negativo delsulle ...Svolta nella lotta al: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini /2. ... Tutte le regole per lePadova, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Quanto sono state efficaci in Italia le chiusure nel contenimento del virus? Un team di ricercatori dell’Università di Padova, utilizzando nuove e sofisticate tecni ...Benevento – La stagione estiva è ormai alle porte e il turismo fa i primi passi per ripartire dopo oltre un anno di sacrifici e rinunce. Il settore travel, tra i più colpiti dalla crisi economica caus ...