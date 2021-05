Come cambiano i colori delle Regioni: in zona gialla anche Calabria, Puglia e Basilicata (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per i cambi di colore delle Regioni. Dopo il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, quasi tutta Italia, da lunedì 10 maggio, sarà in zona gialla. Vediamo le Regioni in giallo e quelle in arancione Regioni in zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento (Trentino Alto Adige), Puglia, Basilicata e Calabria. Regioni in zona arancione: Sardegna, Valle D’Aosta e Sicilia. Regioni in zona rossa: ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per i cambi di colore. Dopo il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, quasi tutta Italia, da lunedì 10 maggio, sarà in. Vediamo lein giallo e quelle in arancionein: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento (Trentino Alto Adige),inarancione: Sardegna, Valle D’Aosta e Sicilia.inrossa: ...

Advertising

ZZiliani : Come cambiano i tempi. A 3 anni dall’Apparizione di #CR7 alla #Continassa è iniziata l’operazione-scaricamento. Ora… - F1997Fe : RT @federicovizo87: Tajani ha detto “la donna non è una fattrice ma si realizza con la maternità”. Gli vorrei far fare una chiacchierata di… - QuotidianPost : Come cambiano i colori delle Regioni: in zona gialla anche Calabria, Puglia e Basilicata - sportli26181512 : Mourinho progetta la nuova Roma: nei suoi pensieri c'è Jimenez. E Dzeko...: Mourinho progetta la nuova Roma: nei su… - Didi_slay : Come cambiano le cose -