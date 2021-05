Ciclismo | Jakobsen | Groenewegen non si è scusato | sono sorpreso

(Di venerdì 7 maggio 2021) Bologna, 7 maggio 2021 " Fa ancora discutere a distanza di quasi un anno la caduta al Giro di Polonia causata da Dylane in cui Fabioha rischiato la vita. Dopo nove mesi di ...

... "Mi ha sorpreso leggere i commenti di Dylan sull'incontro, il contenuto sarebbe dovuto restare confidenziale " ha scrittosu Twitter " Il confronto era stato organizzato per raggiungere una ...... a 36 anni e mezzo, è ancora il punto di riferimento delitaliano nelle grandi corse a ... al rientro dopo nove mesi di squalifica per aver causato la caduta del connazionale Fabioal ...Il velocista della Deceuninck ha incontrato Groenewegen qualche settimana fa dopo la terribile caduta al Giro di Polonia, ma niente scuse ...Dopo la terribile caduta nel Giro di Polonia, Fabio Jakobsen è tornato in gruppo prima al Giro di Turchia ed ora è impegnato alla Volta ao Algarve. Il ciclista olandese, però, è tornato proprio su que ...