Caso Fedez, Giletti: “Chi censura dimostra limiti culturali” (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche Massimo Giletti interviene sul Caso Fedez-Rai in diretta nel programma Giletti 102.5, su RTL 102.5. “Ogni artista – ha spiegato- deve avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Non è che se Fedez va sul palco e sostiene una visione diversa dei diritti civili rispetto al ‘Sistema’ io lo devo censurare. Viva Fedez nel suo modo di esprimersi. Se l’ha fatto perché è un abile stratega non cambia nulla”. “Chi lo censura dimostra i propri limiti culturali -dice ancora Giletti- perché non sa che Fedez ha milioni di seguaci, e nel censurare una persona così fai un doppio errore, perché vai oltre la questione di libertà di espressione. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche Massimointerviene sul-Rai in diretta nel programma102.5, su RTL 102.5. “Ogni artista – ha spiegato- deve avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Non è che seva sul palco e sostiene una visione diversa dei diritti civili rispetto al ‘Sistema’ io lo devore. Vivanel suo modo di esprimersi. Se l’ha fatto perché è un abile stratega non cambia nulla”. “Chi loi propri-dice ancora- perché non sa cheha milioni di seguaci, e nelre una persona così fai un doppio errore, perché vai oltre la questione di libertà di espressione. Il ...

Advertising

davidefaraone : Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipol… - fattoquotidiano : Travaglio: “Caso Fedez non esisterebbe in un Paese normale, dove Tv di Stato è dei cittadini”. Gruber: “Musica per… - fattoquotidiano : Caso Fedez, Fornaro (LeU) a Di Mare: “Parlare di ‘censura preventiva’ non è scorretto, non doveva esserci alcun tip… - Aurorasmile13 : @titticinque @Fedez E in questo caso molto montato. Ha fatto e fa cose nobilissime e bellissime, ha detto cose impo… - elisabettaanzan : @Fedez Ma queste perle le tengono per dopo le elezioni o le sparano durante ? Nel secondo caso la colpa è di chi li vota -