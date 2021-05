Calciomercato Juventus | Allegri fa fuori i big | C’è anche CR7!

Advertising

Gazzetta_it : Classe 2005, olandese, centrale di 1.94: chi è il nuovo De Ligt scovato dalla #Juve - tuttosport : Calciomercato #Juve, centrocampo sotto esame: chi parte e chi resta - Gazzetta_it : #Szczesny ai titoli di coda. La #Juventus si prepara alla plusvalenza e all’operazione #Donnarumma - gilnar76 : Lo Monaco durissimo: «Allegri e ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ilveggente_it : ?? #Calciomercato #Inter e #Juventus, il colpo è in #SerieA. Le due squadre pronte allo scontro per il centrocampist… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Gazzetta dello Sport

Appuntamento, come sempre, in diretta streaming suTv.' Dalle foto pubblicate dalla società, si può notare come Chiesa, Demiral e Arthur siano tornati oggi ad allenarsi con il gruppo.Commenta per primo Alvaro Morata ha le idee chiare e per il suo futuro vorrebbe continuare a vestire la maglia della. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , i bianconeri devono ancora decidere su cosa fare col proprio numero 9, ma la volontà dell'attaccante è di proseguire il suo cammino in ...Juventus, Sampdoria, Genoa, Lecce ... Olivera ha dichiarato: "Lascio il calcio giocato. Per una cosa che non ho voluto, ma sono costretto.Tre settimane fa mi hanno diagnosticato un problema cardiaco".Il Divin Codino, Roberto Baggio, ha rilasciato una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica dove ha parlato del passato e del presente.