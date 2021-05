Bari, il presidente De Laurentiis: “Mi aspetto grandi prestazioni nei playoff, siamo carichi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di RadioBari alla vigilia dei playoff di Serie C 2020/2021: “E’ stata una stagione lunga e difficile, ma la promozione è ancora a portata di mano. Mi aspetto grandi prestazioni da queste nove possibili partite che ci aspettano. siamo ufficialmente “‘in guerra”. L’ambiente è molto carico, a partire dal tecnico Auteri – ha ammesso il tecnico dei biancorossi – Rivedere un po’ di pubblico sugli spalti sarebbe fantastico, anche solo 1.000 tifosi“. Il club pugliese esordirà il 12 maggio, ma ancora non è a conoscenza del suo primo avversario. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) IldelLuigi Deè intervenuto ai microfoni di Radioalla vigilia deidi Serie C 2020/2021: “E’ stata una stagione lunga e difficile, ma la promozione è ancora a portata di mano. Mida queste nove possibili partite che ci aspettano.ufficialmente “‘in guerra”. L’ambiente è molto carico, a partire dal tecnico Auteri – ha ammesso il tecnico dei biancorossi – Rivedere un po’ di pubblico sugli spalti sarebbe fantastico, anche solo 1.000 tifosi“. Il club pugliese esordirà il 12 maggio, ma ancora non è a conoscenza del suo primo avversario. SportFace.

