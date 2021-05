Antonella Clerici e Max Pisu insieme per il centenario di Felice Musazzi (Di venerdì 7 maggio 2021) Antonella Clerici sarà la madrina, lunedì 10 maggio, per la presentazione del libro su Felice Musazzia a 100 anni dalla nascita La biografia dell’attore e regista Felice Musazzi, fondatore della compagnia teatrale dei Legnanesi, è stata raccolta in un volume realizzato dal Comitato con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Si aprono lunedì 10 maggio con la presentazione del libro “Felice di essere Musazzi” (La Memoria del Mondo editore) le celebrazioni per il centenario della nascita di Felice Musazzi, attore, regista e cofondatore della storica compagnia teatrale dei Legnanesi con la quale ha dato vita e indossato i panni della mitica Teresa. Alle 18 al teatro Città di Legnano Talisio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021)sarà la madrina, lunedì 10 maggio, per la presentazione del libro sua a 100 anni dalla nascita La biografia dell’attore e regista, fondatore della compagnia teatrale dei Legnanesi, è stata raccolta in un volume realizzato dal Comitato con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Si aprono lunedì 10 maggio con la presentazione del libro “di essere” (La Memoria del Mondo editore) le celebrazioni per ildella nascita di, attore, regista e cofondatore della storica compagnia teatrale dei Legnanesi con la quale ha dato vita e indossato i panni della mitica Teresa. Alle 18 al teatro Città di Legnano Talisio ...

