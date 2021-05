Vaccini Lombardia, hub di Novegro semi-vuoto per mancanza di dosi: “Problema nazionale di rifornimento. Potremmo andare più spediti” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’hub di Novegro è semi-vuoto. Il motivo? In Lombardia mancano le dosi di vaccino. “La programmazione di oggi nell’hub prevede circa 2.100 persone. La capacità vaccinale del centro è di circa 5.000 utenti al giorno, questa diminuzione è dovuta a un Problema nazionale ed europeo di rifornimento di Vaccini“, ha spiegato il Sovrintendente Sanitario del San Donato, Valerio Alberti. Un Problema quindi nazionale, e non dipeso dalla Regione, come avvenuto in precedenti disservizi. Fabrizio Preglisco, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, che ha preso parte in prima persona alla campagna di profilassi vaccinando chi oggi si è presentato all’hub, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) L’hub di. Il motivo? Inmancano ledi vaccino. “La programmazione di oggi nell’hub prevede circa 2.100 persone. La capacità vaccinale del centro è di circa 5.000 utenti al giorno, questa diminuzione è dovuta a uned europeo didi“, ha spiegato il Sovrintendente Sanitario del San Donato, Valerio Alberti. Unquindi, e non dipeso dalla Regione, come avvenuto in precedenti disservizi. Fabrizio Preglisco, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, che ha preso parte in prima persona alla campagna di profilassi vaccinando chi oggi si è presentato all’hub, ha ...

