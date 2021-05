Un Posto al Sole, trama 6 maggio: il destino di Ferri e Palladini (Di giovedì 6 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 6 maggio 2021 e Roberto Ferri dovrà vedersela direttamente con Alberto Palladini: è arrivata la resa dei conti finale? Il destino di Ferri e Palladini Ricca puntata Un Posto al Sole oggi 6 maggio 2021 con un particolare che legherà nuovamente la vita di Ferri e Palladini. Visto tutto quello che sta accadendo ai Cantieri ecco che Roberto Ferri si è ritrovato ad un bivio e ad una decisione che potrebbe cambiare completamente il destino degli operai. Franco Boschi sta facendo di tutto per scoprire chi possa essere stato a mettere in atto tutti i sabotaggi ma, soprattutto, chi abbia compiuto quel ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Anticipazioni Unaloggi 62021 e Robertodovrà vedersela direttamente con Alberto: è arrivata la resa dei conti finale? IldiRicca puntata Unaloggi 62021 con un particolare che legherà nuovamente la vita di. Visto tutto quello che sta accadendo ai Cantieri ecco che Robertosi è ritrovato ad un bivio e ad una decisione che potrebbe cambiare completamente ildegli operai. Franco Boschi sta facendo di tutto per scoprire chi possa essere stato a mettere in atto tutti i sabotaggi ma, soprattutto, chi abbia compiuto quel ...

