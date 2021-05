Spezia-Napoli | Saponara | “Non possiamo ritenerci salvi | anche un solo punto pesa come un macigno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il centrocampista dello, Riccardo, intervenuto in diretta a Radio Marte, ha parlato dell’imminente match contro il, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A: “Unsembra poco ma in questo momento della stagione per noiunma non credo che affronteremo ilcon meno determinazione. Nonostante il pari di Verona abbiamo bisogno di altri punti e li vogliamo fare il prima possibile. Siamo andati via da Verona con un mezzo sorriso e non rattristati ma il nostro obiettivo resta fare determinati punti, sperando che possano bastare. Al momento 34 punti non bastano, ilpoi è in una forma fenomenale e ha un allenatore bravissimo sia tecnicamente che a motivare la squadra. Non ...