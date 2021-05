Serie A, le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di campionato (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. BENEVENTO – CAGLIARI h. 15.00 DOVERI PRETI – TEGONI IV: PEZZUTO VAR: MAZZOLENI AVAR: CARBONE FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: GHERSINI VAR: AURELIANO AVAR: DI VUOLO GENOA – SASSUOLO h. 12.30 MARIANI MONDIN – PAGNOTTA IV: SERRA VAR: PAIRETTO AVAR: DI IORIO H. VERONA – TORINO h. 15.00 MASSA LONGO – DEI GIUDICI IV: MARINELLI VAR: NASCA AVAR: GALETTO INTER – SAMPDORIA Sabato 08/05 h. 18.00 AYROLDI RANGHETTI – PAGLIARDINI IV: PATERNA VAR: ORSATO AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono state comunicate leper la 35ªdiA, la sedicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note leper la 35ªdiA, la sedicesima del girone di ritorno. BENEVENTO – CAGLIARI h. 15.00 DOVERI PRETI – TEGONI IV: PEZZUTO VAR: MAZZOLENI AVAR: CARBONE FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: GHERSINI VAR: AURELIANO AVAR: DI VUOLO GENOA – SASSUOLO h. 12.30 MARIANI MONDIN – PAGNOTTA IV: SERRA VAR: PAIRETTO AVAR: DI IORIO H. VERONA – TORINO h. 15.00 MASSA LONGO – DEI GIUDICI IV: MARINELLI VAR: NASCA AVAR: GALETTO INTER – SAMPDORIA Sabato 08/05 h. 18.00 AYROLDI RANGHETTI – PAGLIARDINI IV: PATERNA VAR: ORSATO AVAR: ...

