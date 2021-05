(Di giovedì 6 maggio 2021)GdFindi oltre 630 milioni di euro. Tutti glioperanti in E- Commerce tramite piattaformeGdF a seguito di articolate attività d’indagine delegateProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati difiscale, in particolare in materia di I.V.A.,

Advertising

zazoomblog : Scoperti dalla GdF imprenditori Online in evasione d’imposta - #Scoperti #dalla #imprenditori #Online - espressione24 : A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,… - Serena35197911 : RT @vogliadiniente: mi dicono dalla regia che ci ha scoperti #collinahateclub - fede_lica91 : RT @vogliadiniente: mi dicono dalla regia che ci ha scoperti #collinahateclub - randagi30998980 : RT @vogliadiniente: mi dicono dalla regia che ci ha scoperti #collinahateclub -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti dalla

La Nuova Ferrara

... l'Organizzazione propone anche un ventaglio di servizi ed opportunità tra cui l'itinerario "... e ogni storia e luogo meritano di essere raccontati e" . Per visitare la vetrina digitale ...verifica dei titoli abilitativi esibiti ai militari, è emerso che gli attestati professionali in loro possesso, che conferivano loro la qualifica di acconciatore uomo - donna, erano stati ...Scoperti dalla GdF imprenditori in evasione d'imposta di oltre 630 milioni di euro. Tutti gli imprenditori operanti in E- Commerce ...Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. Anche quest’anno la grande manifestazione di piazza del FAI ...