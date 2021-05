Saponara: “Napoli? All’andata nel primo tempo potevamo prendere 2-3 gol” (Di giovedì 6 maggio 2021) Saponara: “All’andata se avessimo preso 2-3 gol nel primo tempo non avremmo potuto dire nulla. Fui vicino al Napoli, con Sarri bellissimo rapporto” A Radio Marte. nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Riccardo Saponara, giocatore dello Spezia, che ha parlato della partita Spezia – Napoli, del match di andata al Maradona e di altro. Queste le sue parole: SU SARRI ED IL Napoli “Sarri e il Napoli? Ci fu questo flirt, non andò in porto per varie situazioni. L’Empoli non riteneva opportuno cedermi, però Sarri fece delle avances nei miei confronti e mi mostrò grande fiducia, mi dispiacque non portare a termine quella trattativa ma fummo molto vicini. A Napoli partì con lo stesso modulo di Empoli ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 maggio 2021): “se avessimo preso 2-3 gol nelnon avremmo potuto dire nulla. Fui vicino al, con Sarri bellissimo rapporto” A Radio Marte. nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Riccardo, giocatore dello Spezia, che ha parlato della partita Spezia –, del match di andata al Maradona e di altro. Queste le sue parole: SU SARRI ED IL“Sarri e il? Ci fu questo flirt, non andò in porto per varie situazioni. L’Empoli non riteneva opportuno cedermi, però Sarri fece delle avances nei miei confronti e mi mostrò grande fiducia, mi dispiacque non portare a termine quella trattativa ma fummo molto vicini. Apartì con lo stesso modulo di Empoli ...

