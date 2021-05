Roma - Manchester United 3 - 2 | Zalewski firma la vittoria amara

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ????… - EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - karda70 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ???? #RomaMa… - RaiNews : Europa League, #RomaManUtd 3-2. Nella finale di Danzica gli inglesi affronteranno il Villarreal -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

Se all'andata non avesse sbracato chissà…United 3 - 2 De Gea 8 : Straordinario. Si scalda subito su Mancini e Karsdorp e si supera su Pellegrini e Mkhitaryan a fine primo ...- Laesce a testa alta dalla semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto ilUnited 3 - 2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di Alex Telles . ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – In avvio di ripresa proteste in area di rigore del Manchester per un vistoso fallo di mano di Maguire dopo aver colpito il pallone con il tacco, l’arbitro lasci ...Classe 2002, di origini polacche ma nato a Tivoli, Nicola Zalewski ha debuttato in Europa contro il Manchester United segnando il gol decisivo del ...