Operaio morto a Busto Arsizio, la moglie: "Non so come dirlo alle mie figlie" (Di giovedì 6 maggio 2021) “Mi hanno telefonato dalla fabbrica. Mi hanno detto che c’era stato un incidente a Christian e che dovevo andare in ospedale a Legnano. Quando sono arrivata là era già troppo tardi”. Sono le parole rilasciate al quotidiano la Stampa di Sara, la vedova di Christian Martinelli, l’Operaio morto schiacciato da una fresa a Busto Arsizio. “Il titolare della fabbrica mi ha detto solo che c’era stato un incidente. Volevo parlargli ma non sono ancora riuscita. Sono qui perché speravo di prendere le cose di mio marito ma mi hanno detto che non c’era più nessuno. Che li avevano fatti andare via tutti. Sono riuscita solo a parlare con il caposquadra di mio marito, era sconvolto anche lui. Anche i suoi colleghi erano sconvolti per quello che è successo”. Sulle dinamiche dell’incidente la moglie non sa ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) “Mi hanno telefonato dalla fabbrica. Mi hanno detto che c’era stato un incidente a Christian e che dovevo andare in ospedale a Legnano. Quando sono arrivata là era già troppo tardi”. Sono le parole rilasciate al quotidiano la Stampa di Sara, la vedova di Christian Martinelli, l’schiacciato da una fresa a. “Il titolare della fabbrica mi ha detto solo che c’era stato un incidente. Volevo parlargli ma non sono ancora riuscita. Sono qui perché speravo di prendere le cose di mio marito ma mi hanno detto che non c’era più nessuno. Che li avevano fatti andare via tutti. Sono riuscita solo a parlare con il caposquadra di mio marito, era sconvolto anche lui. Anche i suoi colleghi erano sconvolti per quello che è successo”. Sulle dinamiche dell’incidente lanon sa ancora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - TgLa7 : #Incidenti lavoro: schiacciato da fresa, morto operaio - LaStampa : Operaio morto, la disperazione della moglie Sara: “Non so come dirlo alle nostre figlie” - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Operaio morto, la disperazione della moglie Sara: “Non so come dirlo alle nostre figlie” - Fragatton1 : RT @HuffPostItalia: Operaio morto a Busto Arsizio, la moglie: 'Non so come dirlo alle mie figlie' -