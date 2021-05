Napoli | Spalletti pronto ad accettare | Giuntoli studia quattro colpi

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’estate si avvicina e con essa anche il calciomercato. In casaa tale proposito ci si aspetta grande movimento, soprattutto per l’imminente cambio in panchina. Con ogni probabilità infatti Gennaro Gattuso dirà addio a fine stagione. Al suo posto sembra sempre più vicino Luciano. Il tecnico nerazzurro ed il club partenopeo, come raccontato L'articolo

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - lucky_danilo : Juventus Pirlo Inter Conte Milan Sarri Tottenham Gasperini Atalanta Juric Napoli Spalletti - MarcantonioCec1 : @tuttonapoli Speriamo che si complichi tanto da non farlo venire,speriamo che le probabilità di Spalletti al Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Spalletti al 90% al Napoli, Inzaghi può essere il nome a sorpresa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Spalletti al 90% al Napoli, Inzaghi può essere il nome a sorpresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: 'è in cima alle preferenze del, ma ad oggi non c'è nessuna firma o decisione ufficiale. Tuttavia sono 5 - 6 giorni ci arrivano conferme su colloqui importanti tra Luciano e il ...Calciomercatoal. Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss: Calciomercatonuovo allenatore "Per me, secondo le informazioni in mio possesso, al 90% saràil prossimo allenatore del. Mi risulta possa accettare anche nel caso in cui la ...L'estate si avvicina e con essa anche il calciomercato. In casa Napoli a tale proposito ci si aspetta grande movimento, soprattutto per l'imminente cambio ...Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'approdo di Luciano Spalletti a Napoli al termine di questa stagione.