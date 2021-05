Metro Exodus Enhanced Edition tra 60 fps | 4K e ray tracing ha una data di uscita per PS5 e Xbox Series X S

(Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi segna il giorno in cui i giocatori di PC possono provare. Non solo un aggiornamento,ricostruisce completamente il motore del gioco per sfruttare appieno i più recenti progressi nella tecnologia di ray. Tutta l'illuminazione nel gioco è ray, il che significa che servirà una GPU che supporti questa tecnologia. 4A Games ha promesso chesarebbe arrivato anche su PS5 eX/S ed ora per la gioia dei fan, sappiamo la fatidica. Il 18 giugno, gli stessi aggiornamenti della...

