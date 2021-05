Mercato Juventus, pazza idea Hazard: l’ex Chelsea in uscita dal Real Madrid (Di giovedì 6 maggio 2021) La Juventus avrebbe intenzione di allacciare i rapporti con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Eden Hazar. Il belga sarebbe in uscita e avrebbe ricevuto moltissime critiche dopo la pessima prestazione evidenziata contro il Chelsea. Secondo quanto riportato da Josep Pedrerol tramite ‘El Chiringuito Tv’ , nonostante le tante possibilità che gli ha concesso Zidane, l’attaccante non ha mai dimostrato di valere l’investimento effettuato dal club. Mercato Juventus: Hazard per l’attacco Il contratto del belga scadrà nel 2024, ma la società potrebbe decidere di cederlo già durante questa sessione di Mercato, magari in prestito con possibile diritto di riscatto. Leggi anche:Mercato Juventus, ipotesi italiana per ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Laavrebbe intenzione di allacciare i rapporti con laper assicurarsi le prestazioni di Eden Hazar. Il belga sarebbe ine avrebbe ricevuto moltissime critiche dopo la pessima prestazione evidenziata contro il. Secondo quanto riportato da Josep Pedrerol tramite ‘El Chiringuito Tv’ , nonostante le tante possibilità che gli ha concesso Zidane, l’attaccante non ha mai dimostrato di valere l’investimento effettuato dal club.per l’attacco Il contratto del belga scadrà nel 2024, ma la società potrebbe decidere di cederlo già durante questa sessione di, magari in prestito con possibile diritto di riscatto. Leggi anche:, ipotesi italiana per ...

Advertising

StefaniaStefyss : RT @MarcelloChirico: Oggi alle 18.15 solito appuntamento del giovedì con OR - LIVE (L'OSSERVATORIO ROMANO) Ospite @romeoagresti di @GoalIta… - infoitsport : Mercato Juventus, ipotesi italiana per Szczesny: nuovo scenario in vista - cristianodybal : RT @elreygiovannino: ?? SIAMO LIVEEEE ?? Raggiungici! - asso644 : RT @elreygiovannino: ?? SIAMO LIVEEEE ?? Raggiungici! - Ioventus : RT @elreygiovannino: ?? SIAMO LIVEEEE ?? Raggiungici! -