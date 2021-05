Masters1000 Madrid, Garin elimina Medvedev. Ai quarti Berrettini, Nadal, Thiem e Zverev. Fuori Tsitsipas, Rublev e Karatsev (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid 2021. E’ stata una giornata ricca di sorprese con il nostro Matteo Berrettini che ha rispettato il pronostico battendo in due set l’argentino Federico Delbonis (7-6 6-4). Un successo importante perchè ottenuto contro un giocatore che ama la terra rossa e sulla quale riesce ad esprimersi al meglio. Ai quarti l’azzurro si troverà di fronte il cileno Cristian Garin. Il sudamericano è stato capace di superare 6-4 6-7 6-1 il russo Daniil Medvedev. La testa di serie numero 2 del seeding ha risentito della mancanza di allenamento causata dalla pausa forzata dovuta al Covid. D’altro canto, però, il tennista numero 25 del mondo è stato autore di una partita di altissimo livello. Nessun problema per il favoritissimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale deldi2021. E’ stata una giornata ricca di sorprese con il nostro Matteoche ha rispettato il pronostico battendo in due set l’argentino Federico Delbonis (7-6 6-4). Un successo importante perchè ottenuto contro un giocatore che ama la terra rossa e sulla quale riesce ad esprimersi al meglio. Ail’azzurro si troverà di fronte il cileno Cristian. Il sudamericano è stato capace di superare 6-4 6-7 6-1 il russo Daniil. La testa di serie numero 2 del seeding ha risentito della mancanza di allenamento causata dalla pausa forzata dovuta al Covid. D’altro canto, però, il tennista numero 25 del mondo è stato autore di una partita di altissimo livello. Nessun problema per il favoritissimo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 6-4 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro vince in lotta e raggiunge Garin ai quart… - OA_Sport : #MMOPEN Matteo Berrettini conquista i quarti di finale a Madrid: battuto in due set un coriaceo Debonis e prossima… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 2-0 Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano rimonta e vince il set al tiebreak -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 2-0 Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano rimonta e vince il set al tiebreak -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis Masters1000 Madrid in DIRETTA: a breve si comincia - #Berrettini-Delbonis #Masters1000 -

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Madrid Tennis, Sinner passa il turno a Madrid: Pella si ritira per infortunio MADRID - Jannik Sinner ha passato il primo turno al Masters1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro): il suo avversario, l'argentino Guido Pella, numero 55 Atp, è stato costretto al ritiro a causa di un problema all'inguine sul punteggio di 6 - ...

Tennis, Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Nel mirino Roma e Belgrado 2 Novak Djokovic rinuncia al Masters1000 di Madrid . L'indiscrezione fatta uscire nalla giornata di martedì da Marca è stata confermata nella mattinata di mercoledì dal profilo ufficiale del torneo iberico che con un tweet ha ...

Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo OA Sport Matteo Berrettini tra i migliori otto a Madrid Altra bella vittoria di Matteo Berrettini che si è qualificato per i quarti del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, reduce dal successo nel derby con Fognini, ha battuto Delbonis 7-6 6-4 con b ...

Madrid: Matteo Berrettini supera Delbonis in due set e vola ai quarti Matteo Berrettini supera in due Federico Delbonis e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Un match molto complicato durato poco più di 1 ora e mezzo, nel quale il tennista romano è stat ...

- Jannik Sinner ha passato il primo turno aldi(terra, montepremi 2.614.465 euro): il suo avversario, l'argentino Guido Pella, numero 55 Atp, è stato costretto al ritiro a causa di un problema all'inguine sul punteggio di 6 - ...Novak Djokovic rinuncia aldi. L'indiscrezione fatta uscire nalla giornata di martedì da Marca è stata confermata nella mattinata di mercoledì dal profilo ufficiale del torneo iberico che con un tweet ha ...Altra bella vittoria di Matteo Berrettini che si è qualificato per i quarti del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, reduce dal successo nel derby con Fognini, ha battuto Delbonis 7-6 6-4 con b ...Matteo Berrettini supera in due Federico Delbonis e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Un match molto complicato durato poco più di 1 ora e mezzo, nel quale il tennista romano è stat ...