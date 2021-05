LIVE Berrettini-Delbonis 2-3, Masters1000 Madrid in DIRETTA: inizio molto equilibrato (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 2-3. Ha perso solo due punti al servizio l’argentino che è partito particolarmente bene. Sarà una partita tosta. 40-0 Non riesce a tamponare con il rovescio in back Berrettini. 30-0 Ace al centro per l’argentino che continua a macinare. 15-0 Strappa Berrettini con il rovescio. 2-2. Se la cava ai vantaggi Berrettini chiudendo con una deliziosa smorzata il suo turno di servizio. Deve stare attento il romano perché Delbonis sta rispondendo particolarmente bene. A-40 PRIMO ACE! PROVVIDENZIALE! 40-40 Prende campo colpo dopo colpo Delbonis, con Berrettini che accorcia e viene punito puntualmente dall’argentino. 40-30 Strappa con il dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 2-3. Ha perso solo due punti al servizio l’argentino che è partito particolarmente bene. Sarà una partita tosta. 40-0 Non riesce a tamponare con il rovescio in back. 30-0 Ace al centro per l’argentino che continua a macinare. 15-0 Strappacon il rovescio. 2-2. Se la cava ai vantaggichiudendo con una deliziosa smorzata il suo turno di servizio. Deve stare attento il romano perchésta rispondendo particolarmente bene. A-40 PRIMO ACE! PROVVIDENZIALE! 40-40 Prende campo colpo dopo colpo, conche accorcia e viene punito puntualmente dall’argentino. 40-30 Strappa con il dritto ...

