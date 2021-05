Advertising

TV7Benevento : **Libia: sindaco Mazara, 'senza soluzione, il morto prima o poi ci scapperà'**... - infoitinterno : Libia | spari contro pescherecci italiani | un ferito Il sindaco di Mazara del Vallo | “Colpi ad altezza d'uomo” - TV7Benevento : XMIA Libia: sindaco Mazara, 'comandante peschereccio ferito lievemente'... - zazoomblog : Libia spari contro pescherecci italiani: un ferito. Il sindaco di Mazara del Vallo: “Colpi ad altezza d’uomo” -… - TV7Benevento : Libia: sindaco Mazara, 'spari al peschereccio? L'Italia si faccia sentire subito'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Libia sindaco

...che non è riuscita ad evitare i colpi di avvertimento contro i pescherecci - ci spiega il...coinvolti? "I pescherecci erano tre in quell'area a 30/40 miglia a nord di Misurata quindi la...MAZARA - "Il comandante del peschereccio Aliseo Giuseppe Giacalone è rimasto ferito lievemente, adesso lo stanno scortando presso un porto della". A dirlo all'Adnkronos è ildi ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Il comandante del peschereccio Aliseo Giuseppe Giacalone è rimasto ferito lievemente, adesso lo stanno scortando presso un porto della Libia". A dirlo all'Adnkronos è il ...Il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta è stato mitragliato da una motovedetta libica.