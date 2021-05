Libia | Faraone Iv | ' misura colma | scuse e rapido chiarimento da Tripoli'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "La. Prima il sequestro e la prigionia, adesso addirittura i colpi di mitra. Se l'incolumità di cittadini italiani che svolgono il loro lavoro viene messa in pericolo lo stato ha il dovere di intervenire e proteggerli". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide, su Fb. "Ci aspettiamo une leda parte del governo di. Inoltre, l'Italia deve inviare, su quel tratto di costa, la nostra Marina militare per garantire l'incolumità dei pescatori italiani e il rispetto della legalità internazionale. Un abbraccio al comandante Giacalone, ferito dai libici, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Mazara del Vallo".

Libia: Faraone (Iv), 'Farnesina agisca subito, incolumità pescatori va tutelata'...

Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide... come è l'Egitto delal - Sisi. A Palazzo Baracchini non hanno digerito lo stop del governo ... Da segnalare anche il dato dellaalla quale abbiamo venduto armamenti per quasi 6 milioni di ...