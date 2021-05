Immunità di gregge, Capua frena: “Difficile, troppo scetticismo sui vaccini” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilaria Capua frena ogni entusiasmo su una possibile Immunità di gregge a breve. Infatti per la virologa c’è ancora scetticismo sui vaccini, ma non solo. Ilaria Capua ferma ogni entusiasmo di chi si aspetta un’Immunità di gregge a breve. Infatti la virologa, durante la sua ultima intervista, fa l’esempio degli Usa passati dai 3 milioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilariaogni entusiasmo su una possibiledia breve. Infatti per la virologa c’è ancorasui, ma non solo. Ilariaferma ogni entusiasmo di chi si aspetta un’dia breve. Infatti la virologa, durante la sua ultima intervista, fa l’esempio degli Usa passati dai 3 milioni L'articolo proviene da Inews.it.

