Immunità di gregge | Capua | “Difficile a breve per scetticismo su vaccini”

"Immunità di gregge difficile a causa dello scetticismo sui vaccini anti-Covid". E' quanto sostiene Ilaria Capua commentando il calo delle vaccinazioni negli Stati Uniti, passate da 3 milioni a 2,2 milioni al giorno. "La ragione non è una sola ma mi sento di dire che c'è ancora una fascia di popolazione che sottovaluta moltissimo questa emergenza sanitaria e che rifiuta la vaccinazione o non ne vede il beneficio". "Questo perché ci sono tutta una serie di leader che hanno un punto di vista diverso da quello scientifico sulla gestione dell'epidemia", spiega la virologa al Corriere della Sera, aggiungendo di non sentirsi "di dire che lo scetticismo sia un problema che riguarda specificatamente gli afroamericani; è chiaro che le pandemie sono eventi trasformazionali".

