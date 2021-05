"Il Ponte" sulla cresta dell'onda: battuto all'asta un cosmogramma a 30 mila euro (Di giovedì 6 maggio 2021) Una delle 55 buste con francobollo - detto cosmogramma - che furono trasportate per 9 giorni sul razzo ' Apollo 14 ', allunato del 1971, è stato battuto alla cifra record di 30.000 euro dalla casa d'... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) Unae 55 buste con francobollo - detto- che furono trasportate per 9 giorni sul razzo ' Apollo 14 ', allunato del 1971, è statoalla cifra record di 30.000dalla casa d'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il momento del crollo del ponte della metropolitana a Città del Messico, che ha causato 20 morti e decine di feriti… - ilSipontinoNet : ?? Festival #Michael2021 a Monte Sant’Angelo: ?? Venerdì 7 “la legalità e il sogno”, focus sulla Sacra in Piemonte e… - alfredo_ferdi : Proposta #indecente #vergognosa #inopportuna come fu quella dell'inquilino arcorano sulla dentiera gratis per gli a… - g_caprotti : @alesscris @martinofloro @mara_carfagna Guardi che io ho solo posto una domanda è ho ricevuto risposte intelligenti… - SanremoNews : Colle di Tenda: dopo l’accordo sulla costruzione di un ponte per l’estate si pensa alla 'Via dei fortini' -