Giro d’Italia 2021: i grandi assenti. Da Roglic a Pogacar, passando per gli ex vincitori Geoghegan Hart, Carapaz, Froome e Quintana (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella lunga startlist di coloro che prenderanno il via del Giro d’Italia 2021 sabato 8 maggio, nel cuore di Torino, nonostante il parterre di altissimo livello, è inevitabile pensare che non saranno presenti tanti altri big; molti dei quali hanno caratterizzato la prima parte di questo 2021. Uomini che, ovviamente, hanno preferito focalizzarsi sul Tour de France al posto della Corsa Rosa, ritenendolo più congeniale. Tra di loro spiccano, su tutti, i due più grandi leader delle corse a tappe degli ultimi tempi: Primoz Roglic e Tadej Pogacar. Il primo ha già affrontato il Giro in passato, e in molti si ricorderanno il suo terzo posto nell’edizione del 2019 che aveva in pugno sino a pochi giorni prima della conclusione di Verona. Pogacar ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella lunga startlist di coloro che prenderanno il via delsabato 8 maggio, nel cuore di Torino, nonostante il parterre di altissimo livello, è inevitabile pensare che non saranno presenti tanti altri big; molti dei quali hanno caratterizzato la prima parte di questo. Uomini che, ovviamente, hanno preferito focalizzarsi sul Tour de France al posto della Corsa Rosa, ritenendolo più congeniale. Tra di loro spiccano, su tutti, i due piùleader delle corse a tappe degli ultimi tempi: Primoze Tadej. Il primo ha già affrontato ilin passato, e in molti si ricorderanno il suo terzo posto nell’edizione del 2019 che aveva in pugno sino a pochi giorni prima della conclusione di Verona....

