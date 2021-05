Gattuso – ADL incontro a fine anno | con la Champions può rimanere

Advertising

capuanogio : Il casting di #ADL per la panchina del #Napoli sulla quale #Gattuso può restare solo con la #ChampionsLeague. Il te… - tuttonapoli : Mediaset a sorpresa: 'Gattuso può restare con la Champions! Incontro con ADL a fine anno' - Diego31883 : RT @capuanogio: Il casting di #ADL per la panchina del #Napoli sulla quale #Gattuso può restare solo con la #ChampionsLeague. Il tecnico ca… - CalcioNapoli24 : - franser_real : RT @capuanogio: Il casting di #ADL per la panchina del #Napoli sulla quale #Gattuso può restare solo con la #ChampionsLeague. Il tecnico ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso ADL

L'addio di Rinonon è ancora così scontato come appariva qualche mese fa. La squadra è ... Ha chiesto al suo agente, il potente Jorge Mendes, di sposate i colloqui cona fine campionato, ...POSTA NAPOLISTA - Così come l'appartenenza a gruppi di potere (escluso). Piace l'antisistema. Perché da trent'anni Napoli non conta più nulla Non c'è ... o addirittura un 'colpo' Allegri di...Il portale Sportmediaset lancia un'indiscrezione sul futuro di Rino Gattuso: addio al Napoli meno lontano del previsto. Rino Gattuso, dopo il recupero in ...Così come l’appartenenza a gruppi di potere (Gattuso escluso). Piace l'antisistema. Perché da trent'anni Napoli non conta più nulla ...