(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rinnovata l’intesa traItalia eper l’acquisto delin foglia coltivato in Italia.L’intesa consi situa nel contesto dall’siglato tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eItalia che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023 da parte del grupposullatabacchicola italiana.E’ il più significativo investimento nel settore da parte di un’azienda privata.ha scelto da anni di investire totalmente sul territorio italiano, dal seme agricolo alla rivendita passando per impianti industriali ...

Advertising

CorriereCitta : Filiera agricola del tabacco, accordo Philip Morris-Coldiretti - Tele_Nicosia : Filiera agricola del tabacco, accordo Philip Morris-Coldiretti - blogsicilia : #notizie #sicilia Filiera agricola del tabacco, accordo Philip Morris-Coldiretti - - messina_oggi : Filiera agricola del tabacco, accordo Philip Morris-ColdirettiROMA (ITALPRESS) - Rinnovata l'intesa tra Philip Morr… -

Ultime Notizie dalla rete : Filiera agricola

Qui News Valdicornia

La qualità e le buone pratiche agricole di cui siamo promotori insieme a Coldiretti stanno già facendo la differenza per mantenere alta la competitività dellaitaliana'. 'Un'intesa importante ...I settori di investimento specificamente dedicati allariguardano: lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca, acquacultura, silvicoltura, floricoltura e ...Coldiretti e Philip Morris, accordo rinnovato per l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia nell'ambito dell'accordo col Ministero.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.