EA punta sul baseball acquisendo Metalhead Software | team di Super Mega Baseball

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una rara alternativa a MLB The Show di PlayStation, è, un franchise più accessibile ma ancora più orientato alla simulazione che all'arcade, nonostante la sua stravagante direzione artistica che potrebbe trarre in inganno. Un anno dopo l'uscita di3, lo studio canadesesi unisce quindi alla famiglia EA Sports per sviluppare il suo franchise ma anche "sviluppare nuove esperienze sportive per i giocatori di tutto il mondo". Fondato nel 2009 da Scott Drader e Christian Zuger, lo studio continuerà a lavorare dalle sue strutture a Victoria, capitale della British Columbia. L'importo dell'acquisizione non è stato comunicato, ma probabilmente lo sapremo tra non molto, ...

Advertising

mffashion_com : L Catterton punta sul beauty con l'e-tailer Social Bella (Sociolla) - Nikolao28185737 : @commentotuttoh Dati di fatto, o preconcetti politicamente corretti? La seconda opzione. Te la dico io. P. S. Se me… - daGhandi_aFede : Se c’è una cosa che mi fa venire l’esaurimento è mangiare un cornetto Algida e trovare la punta rotta sul fondo del… - aethertmgdr : @Tartaglia_tmgdr 'Mi biasimi? Sei la persona più impulsiva che conosco! Non ricordi alla Golden House quando eri fi… - Borderline_24 : #Bari, ai playoff punta sul baby Mercurio: fantasista in campo con la media del 7 a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : punta sul

Milano Finanza

... nell'anno del trionfo): un'altra investitura per un giocatore che in questo momento... in uno spazio di due anni che lo ha incoronato come grande giocatorerosso. Ci sono anche due finali ......tale da coprire integralmente i consumi di tutte le famiglie clienti a mercato libero ead ... Non meno sfidante la questione dell'ambiente , un frontequale Hera opera per rigenerare le ...E non fa eccezione la nuova avventura on air da lunedì 10 Maggio alle 16.00 per 10 puntate, sui social Facebook e Instagram del trio e sul canale YouTube Ditelo Voi Official. “Radio Cool”, registrato ...È stata infatti convocata un’assemblea “in via d’urgenza” per lunedì 10 maggio. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni di presidente e ad, ci sono le “trattative private diritti ...