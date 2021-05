Droga, Dadone “Un giovane al giorno muore per overdose” (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I dati del 2019 legati ai decessi per overdose tra i giovani parlano di uno al giorno con un aumento dell'11% rispetto al 2018, il 45% di questi è causato dall'eroina ma è in aumento anche l'overdose per cocaina”. Così Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili con delega per le politiche antiDroga durante un'audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. “Nel 2020 sono state segnalate e identificate 44 nuove sostanze psicoattive, individuate per la prima volta sul territorio nazionale e sono state inserite 82 nuove sostanze nelle tabelle ministeriali – ha proseguito -. Nel 2019 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I dati del 2019 legati ai decessi pertra i giovani parlano di uno alcon un aumento dell'11% rispetto al 2018, il 45% di questi è causato dall'eroina ma è in aumento anche l'per cocaina”. Così Fabiana, ministra per le Politiche giovanili con delega per le politiche antidurante un'audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. “Nel 2020 sono state segnalate e identificate 44 nuove sostanze psicoattive, individuate per la prima volta sul territorio nazionale e sono state inserite 82 nuove sostanze nelle tabelle ministeriali – ha proseguito -. Nel 2019 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti sono ...

