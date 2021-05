Covid - 19 | 1 503 nuovi positivi e altri 26 decessi in Campania

Advertising

infoitinterno : Covid Campania, oggi 1.503 contagi e 26 morti: bollettino di giovedì 6 maggio 2021 - infoitinterno : Covid Campania, oggi 1.503 contagi: bollettino 6 maggio - GiaPettinelli : Covid: situazione stabile in Campania, 1.503 nuovi casi - Campania - - infoitinterno : Covid Campania, situazione stabile: 1.503 nuovi casi e 2.182 guariti - infoitinterno : Covid Campania, il bollettino: 1.503 nuovi casi su 21.100 tamponi molecolari. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 503

Sono 1., di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi alin Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,12%, ...... il bilancio dei sindaci 6 maggio 202119 a Salerno: 17 nuovi positivi, tra cui due bimbi e un'anziana di 96 anni 6 maggio 2021 Sono 1.i nuovi positivi alin Campania: di questi, 1.ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 11.807 nuovi casi (ieri erano stati 10.585) nonostante un leggero decremento dei ta ...Ancora una nuova crescita dei contagi da coronavirus in Italia mentre continuano a calare i ricoveri nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore si registrano 11.807 nuovi casi (mercoledì erano stati 10.