Covid, 11.807 nuovi casi in 24 ore. 258 vittime (Di giovedì 6 maggio 2021) E' di 11.807 nuvi casi diCovid - 19 il bilancio delle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. 258 le vittime. Gli attualmente positivi in Italia sono 402.802, 383.627 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) E' di 11.807 nuvidi- 19 il bilancio delle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. 258 le. Gli attualmente positivi in Italia sono 402.802, 383.627 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 11.807 nuovi casi su 324.640 tamponi e altri 258 decessi #Coronavirus - giornaleradiofm : Covid: quasi 12 mila positivi, morti sono 258. Calo ricoveri: (ANSA) - ROMA, 06 MAG - Sono 11.807 i positivi al tes… - giovcusumano : RT @Avvenire_Nei: Covid. 11.807 casi e 258 morti, tasso di positività 3,6% - Agenzia_Dire : I dati del bollettino odierno #Covid_19 in Italia. - infoitinterno : Il bollettino Covid oggi in Italia e in Lombardia: 11.807 casi e 258 morti -