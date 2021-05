Costantino Della Gherardesca condurrà Vite da copertina | ma il suo sogno è un altro

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 maggio 2021) Perci sono delle grandi novità in arrivo. Il conduttore tornerà in tv alla guida di un programma televisivo, che va in onda su TV8. Si tratta dida, attualmente condotto da Rosanna Cancellieri. Questa, però, non è l’unica novità per il protagonista. Il presentatore, infatti, si troverà alle redini anche di un’altra trasmissione. Malgrado tutto questo successo e i tanti impegni professionali, però, ildiè un. Il protagonista, infatti, spera di poter sbarcare su Rai 1 nel programma di Milly Carlucci. Riuscirà nel suo intento? Scopriamo cosa è emerso.alla guida didae Pekin Express La prossima stagione di ...