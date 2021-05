Concorso «La forza dei colori delle emozioni»: venerdì la premiazione tra i 280 gli elaborati giunti (Di giovedì 6 maggio 2021) La sesta edizione del premio letterario dell’associazione «ConGiulia» trasmetterà la cerimonia di premiazione in diretta streaming venerdì 7 maggio alle 9. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) La sesta edizione del premio letterario dell’associazione «ConGiulia» trasmetterà la cerimonia diin diretta streaming7 maggio alle 9.

Advertising

EPaglierini : @Know_How_To_Do @ellyesse @pdnetwork Sarebbe meglio senza Forza Italia. Se devo scegliere tra il movimento 5 stelle… - Rojname_com : #Giffoni50Plus, ecco i titoli in concorso:storie di coraggio, forza interiore e amore - Il - TerraDiPalma : RT @giffonifilmfest: #Giffoni50Plus: ecco i primi titoli in concorso. Per il ritorno alla felicità di migliaia di ragazzi, una selezione ch… - mattinodinapoli : #Giffoni50Plus, ecco i primi titoli in concorso: storie di coraggio, forza interiore e amore - IDrljaca : RT @TV_CO: ?? #Giffoni50Plus: 'The White Fortress' di Igor Drljaca tra i primi titoli in concorso! Qui la selezione completa ?? https://t.co… -