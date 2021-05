Cerciello Rega, condannati all’ergastolo i due imputati (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla lettura della sentenza, la vedova Cerciello Rega scoppia in lacrime: “Mario non tornerà in vita. La sentenza non mi ridarà la nostra vita insieme” Dopo tredici ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise ha emesso la sua sentenza, condannando Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth all’ergastolo per l’omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nel luglio del 2019. Nel dispositivo è stata inoltre prevista una provvisionale “immediatamente esecutiva” da un milione di Euro in favore delle parti civili, l’isolamento diurno dei due imputati ed un ulteriore risarcimento per Andrea Varriale, l’altro carabiniere ferito. Alla lettura della sentenza, la vedova di Cerciello Rega Rosa Maria Esilio è scoppiata in ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla lettura della sentenza, la vedovascoppia in lacrime: “Mario non tornerà in vita. La sentenza non mi ridarà la nostra vita insieme” Dopo tredici ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise ha emesso la sua sentenza, condannando Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorthper l’omicidio del brigadiere Mario, ucciso a Roma nel luglio del 2019. Nel dispositivo è stata inoltre prevista una provvisionale “immediatamente esecutiva” da un milione di Euro in favore delle parti civili, l’isolamento diurno dei dueed un ulteriore risarcimento per Andrea Varriale, l’altro carabiniere ferito. Alla lettura della sentenza, la vedova diRosa Maria Esilio è scoppiata in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - RaiNews : Omicidio Cerciello Rega, i due giovani americani condannati all'ergastolo - ilriformista : La sentenza è arrivata alle 23.11 dopo 12 ore di camera di Consiglio #MarioCercielloRega - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per Elder e Hjorth. La vedova: 'Mario merita rispetto' - ACoppolino52 : RT @matteosalvinimi: Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci rida… -