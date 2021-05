Bugatti | un tavolo da biliardo esagerato | costa quanto un appartamento VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non è la prima volta, forse non sarà neanche l’ultima chefuoriesce dal mondo delle auto per tuffarsi in altri mondi. Nell’ultimo catalogo della arcinota casa automobilistica francese, anche unda. 30 per l’esattezza, in perfetto stiledi lusso (Adobe Stock)Realizzato in collaborazione con IXO, in edizione chiaramente limitato e soprannominato “Pool Table”, ildautilizza i migliori materiali in circolazione. Non potrebbe essere altrimenti, visto cheun: 301.150 dollari, più o meno 250.000 euro, al cambio attuale.Pool Table, accessori senza prezzi ...