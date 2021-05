Brasile, blitz della polizia in una favela di Rio: almeno 25 morti (Di giovedì 6 maggio 2021) E' di almeno 25 morti , fra cui un poliziotto, il bilancio di una sparatoria scoppiata nella favela di Jacarezinho , a Rio de Janeiro, durante un'operazione della polizia brasiliana contro lo spaccio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) E' di25, fra cui un poliziotto, il bilancio di una sparatoria scoppiata nelladi Jacarezinho , a Rio de Janeiro, durante un'operazionebrasiliana contro lo spaccio ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile blitz Brasile, blitz della polizia in una favela di Rio: almeno 25 morti Quella di Jacarezinho e una delle favelas più popolose di Rio, con circa 400mila abitanti, ed è controllata da una delle principali organizzazioni criminali del Brasile, Comando Vermelho, che si ...

Brasile, almeno 25 morti in sparatoria in blitz anti - droga a Rio Almeno 25 persone tra cui un agente di polizia sono state uccise in una sparatoria nella favela di Jacarezinho a Rio de Janeiro in un'operazione anti - droga. La polizia ha lanciato il blitz dopo essere stata informata che trafficanti di droga stavano reclutando bambini per la loro gang. Due passeggeri della metropolitana sono stati colpiti da proiettili vaganti ma sono ...

Brasile, blitz della polizia in una favela di Rio: almeno 25 morti TGCOM Brasile, blitz della polizia in una favela di Rio: almeno 25 morti E' di almeno 25 morti, fra cui un poliziotto, il bilancio di una sparatoria scoppiata nella favela di Jacarezinho, a Rio de Janeiro, durante un'operazione della polizia brasiliana contro lo spaccio di ...

