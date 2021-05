Borsa: Milano debole (+0,1%) come Europa, Tim - 6% (Di giovedì 6 maggio 2021) La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue debole, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari scivola Tim ( - 6%), con le vicende della Rete Unica nell'ambito del Pnrr. Toniche le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladi(+0,1%) prosegue, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari scivola Tim ( - 6%), con le vicende della Rete Unica nell'ambito del Pnrr. Toniche le ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano debole (+0,1%) come Europa, Tim -6%: Toniche le banche ad eccezione di Mps. In calo Ferrari e Stm - InvestingItalia : #Borsa Milano perde smalto, corre UniCredit, giù Tim, realizzi su As Roma - - arianonews : L’Irpinia alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con eiTRAVEL - PicoPaperopoli : ?? #6Maggio 1998 – La Società Sportiva Lazio è la prima squadra di calcio italiana ad essere quotata alla Borsa di M… - InvestingItalia : #Borsa Milano tonica in avvio, corre Unicredit, giù Tim su voci stampa addio rete unica - -