Vangelo e parola del giorno, mercoledì 5 maggio 2021

In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, mercoledì 5 maggio 2021

La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno.

LETTURA DEL giorno

Dagli Atti degli ApostoliAt 15,1-6

In quei giorni, alcuni, venuti ad Antiòchia dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvati».

Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.

Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenìcia e la Samarìa, raccontando la ...

