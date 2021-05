Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Pessima Figura Di Armando Con Maria De Filippi! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi ha un duro scontro con Armando, il quale mente alla redazione dopo aver baciato una dama. Gli opinionisti intanto attaccano Biagio… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Armando. Quest’ultimo è stato duramente attaccato da Maria De Filippi a causa del suo comportamento. Anche Biagio è stato bersagliato dagli opinionisti per ciò che ha detto a Sara. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio lascia Sara! La Puntata si apre con Maria De Filippi che dice che stavolta si inizierà in maniera diversa. Invece di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 5 maggio 2021)diDe Filippi ha un duro scontro con, il quale mente alla redazione dopo aver baciato una dama. Gli opinionisti intanto attaccano Biagio… Nellaquotidiana disi è parlato a lungo di. Quest’ultimo è stato duramente attaccato daDe Filippi a causa del suo comportamento. Anche Biagio è stato bersagliato dagli opinionisti per ciò che ha detto a Sara. Ecco i dettagli.di: Biagio lascia Sara! Lasi apre conDe Filippi che dice che stavolta si inizierà in maniera diversa. Invece di ...

