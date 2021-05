Uomini e Donne, Maria Tona sbotta contro il programma: “Siamo carne da macello” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Tona è stata una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne fino a poco tempo fa. Da alcune settimane, però, la donna ha smesso di far parte del parterre femminile del dating show condotto da Maria De Filippi. Intervistata da piudonna.it, la Tona ha parlato di alcune verità che potrà rivelare solo a maggio, una volta finito il programma. Sul perché abbia smesso di presenziare in studio, Maria ha detto: Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata una delle dame del Trono Over difino a poco tempo fa. Da alcune settimane, però, la donna ha smesso di far parte del parterre femminile del dating show condotto daDe Filippi. Intervistata da piudonna.it, laha parlato di alcune verità che potrà rivelare solo a maggio, una volta finito il. Sul perché abbia smesso di presenziare in studio,ha detto: Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “da”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e ...

