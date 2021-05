Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da metà maggio l’Italia per i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con un greenpass Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto scendere sotto quota 500.000 giorno con la campagna affetta dalla psicosi bene che nel kung è regioni il tasto di positività razionale scende al 29 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno la RAI Passa al contrattacco sul caso Fede oggi in vigilanza il direttore della terza rete di mare proverò a smontare le accuse di censura arrivate dal rapper il decreto omofobia oggi in commissione giustizia al Senato previsto incardinamento l’avevi annuncio da parte sua che sul tema presenterà oggi un PDL senza però le questioni bambini scuola e censore la Procura di Prato aperto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da metà maggio l’Italia per i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con un greenpass Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto scendere sotto quota 500.000 giorno con la campagna affetta dalla psicosi bene che nel kung è regioni il tasto di positività razionale scende al 29 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno la RAI Passa al contrattacco sul caso Fede oggi in vigilanza il direttore della terza rete di mare proverò a smontare le accuse di censura arrivate dal rapper il decreto omofobia oggi in commissione giustizia al Senato previsto incardinamento l’avevi annuncio da parte sua che sul tema presenterà oggi un PDL senza però le questioni bambini scuola e censore la Procura di Prato aperto ...

