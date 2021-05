Treviso, infermiera non inocula vaccino a carabiniere: indagata (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Treviso, un’infermiera non ha fatto una puntura a un carabiniere senza iniettare il vaccino anti-Covid: per questo motivo, la donna risulta indagata. Puntura senza iniettare il vaccino a un carabiniere: indagata infermiera in provincia di Treviso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) A, un’non ha fatto una puntura a unsenza iniettare ilanti-Covid: per questo motivo, la donna risulta. Puntura senza iniettare ila unin provincia disu Notizie.it.

lucafaccio : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Vaccini Il militare si è accorto che il preparato non gli è stato inoculato dall'infermiera in ser… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Vaccini Il militare si è accorto che il preparato non gli è stato inoculato dall'infermiera in ser… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Covid19 #Vaccini Il militare si è accorto che il preparato non gli è stato inoculato dall'infermiera… - PCagnan : Covid, fa la puntura senza iniettare il vaccino: indagata un’infermiera nel trevigiano - Frances28064898 : RT @Corriere: Muore a 19 anni nell’incendio della sua auto: era al suo primo giorno da tirocinio come infermiera -