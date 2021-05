STM intensifica impegni e i programmi sulla sostenibilità

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – STMicroelectronics ha annunciato la pubblicazione del 24° bilancio dicontenente i datiperformance della Società nel 2020. “A dicembre del 2020 abbiamo compiuto un passo importante per accelerare le nostre iniziative, annunciando il nostro impegno a diventare carbon neutral entro il 2027 – ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics -. Per realizzare questo obiettivo molto ambizioso abbiamo definito un programma ampio e completo, che attueremo avvalendoci del sostegno di partner esperti e stakeholder con un approccio collaborativo”. Nel bilancio di2020 STM evidenzia come le emissioni totali di gas a effetto serra siano state ridotte del 19% in termini assoluti rispetto al 2019 e che sia stato acquistato il 40% di elettricità da fonti rinnovabili (+50% rispetto al ...